Neumünster

„Das vergangene Jahr hat zusätzliche Kraft gekostet": berichtet jetzt Gundula Deicke, Fachbereichsleitung des BZM. 5244 Beratungssitzungen bezogen auf 835 Fälle, plus 99 Beratungen in offenen Sprechstunden, weist die Statistik für 2020 aus. Der Jahresbericht mache deutlich, dass trotz Einschränkungen durch die Corona-Krise und der aufwendigen Hygienemaßnahmen sehr viele Menschen mit großem Leidensdruck das kostenfreie psychologische Hilfsangebot der Erziehungs-, Familien-, Paar- und Lebensberatung in Anspruch genommen haben.

Familien mit Kindern besonders betroffen

Vor allem Familien mit Kindern und Jugendlichen, die schon vor den Einschränkungen durch Corona mit Problemen zu kämpfen hatten, seien von den Folgen der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, so der Bericht des BZM. Der Verlust von Freiheit, Aktivitäten, Austausch sowie die erheblichen Belastungen durch Homeschooling der Kinder, außerdem der Wegfall zuverlässiger Betreuungen und Unsicherheiten im Job, hätten in vielen Familien zu vielen Beeinträchtigungen geführt. Der Alltag musste immer wieder neu organisiert werden und es gab insgesamt weniger positive Ausgleichsmöglichkeiten zum Stressabbau. Das, so die Fachleute vom BZM, begünstige die Entstehung von Ängsten, Depressionen oder Aggressionen. Unkontrollierter Medienkonsum habe in manchen Familien zu schweren Krisen bis hin zu gewaltvollen Auseinandersetzungen geführt.

Beratung bei familienbezogenen oder persönlichen Problemlagen

Üblicherweise sind es Präsenzberatungen, die das Zentrum der Diakonie mit ihrer Kundschaft abhält. Doch im vergangenen Jahren wurde bei Bedarf auch Hilfe über Telefon oder Videoberatung seitens der Psychologen und Sozialpädagogen angeboten, berichtet Gundula Deicke, Fachbereichsleitung des BZM. Die Diakonie Altholstein bietet in dem Zentrum seit Mitte der 1970er-Jahre ein integriertes psychologisches Beratungsangebot, dass nicht nur Eltern, Kinder und Jugendliche, sondern auch Einzelpersonen oder Paare bei unterschiedlichsten familienbezogenen oder persönlichen Problemlagen kostenfrei in Anspruch nehmen können.

BZM ist mit der Stadt und anderen Trägern vernetzt

„In diesen fast 50 Jahren ist eine sehr vernetzte Zusammenarbeit insbesondere zum Wohl von Kindern und Familien entstanden. Wir freuen uns als Stadt, dass es hier ein so professionelles Angebot gibt, das eng und vertrauensvoll mit unserem ASD zusammenarbeitet“, so der erste Stadtrat Carsten Hillgruber. Im Jahr 2020 sei der Vertrag zwischen der Diakonie Altholstein und der Stadt zur Finanzierung der Erziehungs-, Familienberatung verlängert und auf eine sichere finanzielle Basis gestellt worden.

Diakonie: Bedarf für Beratung noch größer

Der Geschäftsführer der Diakonie Heinrich Deicke hebt hervor, wie sehr der Diakonie dieses Hilfsangebot am Herzen liege. „Daher finanzieren wir diese Beratungsstelle von unserer Seite mit zusätzlich über 100.000 Euro jährlich aus Eigenmitteln, um ergänzende Paar-, Lebensberatung anbieten zu können. Insgesamt ist der Bedarf jedoch noch größer“, sagt Heinrich Deicke. Besonders wichtig sei es, die Menschen, die sich ans BZM wenden, in Ihren Problemen ganzheitlich wahrzunehmen. So bestehe im Rahmen des Kinderschutzes eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und der aufsuchenden traumasensiblen Familienhilfe des ASD, so Andrea Dobin, die den Geschäftsbereich Familien leitet.