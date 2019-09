Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel hat am Mittwoch in den Räumen des Tierparks Neumünster die Ausbildungsbesten der Stadt Neumünster und des Kreises Rendsburg-Eckernförde geehrt. Als Beste gelten die Prüflinge, die in ihrem Beruf mindestens 87 von 100 Punkten haben.