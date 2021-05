Den Grund für einige Verspätungen der Bahn auf der Strecke Kiel-Neumünster am vergangenen Sonnabend lieferte die Bundespolizei am Dienstag: Zwei Jungs (10 und 11) hatten im Bereich des Güterbahnhofs an den Gleisen gespielt. Die Polizei brachte die Kinder zu ihren Eltern.