In Neumünster kann langsam wieder etwas aufgeatmet werden: Der Inzidenzwert sinkt weiter, am Donnerstag lagen sie nach Angaben der Stadt bei 35,0. Hält der Trend an, könnte die Notbremse am 19. Mai ausgesetzt werden. Bis dahin gelten weiter die strengen Auflagen der Notbremse mit Ausgangssperre.