Klassische Musik italienischer Meister

Neumünster

Die drei Opernsolisten Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev aus den berühmtesten Opernhäusern Bulgariens (aus den Philharmonien Sofia, Plovdiv, Stara Zagora und Ruse) treffen zusammen mit einem Streichensemble, um dem Publikum einige der schönsten Werke der Klassik unserer Zeit zu präsentieren, etwa die Canzone „Passione“ von Tagliaferri oder Arien wie „La donna e mobile“.

Die Stimmen der Tenöre werden von vier Musikerinnen begleitet

In ihren Konzerten stehen allein die Musik, die Gesangsqualität und die exzellente Begleitung der vier Musikerinnen Neli Hazan (Violoncello), Evgenia Palazova (Violine), Milena Ivanova (Violine) und Valentina Vassileva-Filadelfefs ( Piano) im Vordergrund.

In einem zweistündigen Programm werden unter anderem Arien wie „E lucevan le stelle“ und „Domanda al ciel“ aus Tosca, Rigoletto und Don Carlos, und „ Agnus Dei“, „Ave Maria“ und „Panis angelicus“ inszeniert. Auch „Nessun Dorma“, welche in jüngster Zeit durch die Interpretation von Paul Potts in die populäre Musik Einzug gehalten hat und somit auch ein Publikum erreichte, das für die klassische Musik gewonnen werden konnte, wird nicht fehlen.

Karten für "Die Himmlische Nacht der Tenöre – Passione per la musica" sind ab sofort erhältlich

Am 23. Januar tritt das Ensemble im Theater in der Stadthalle auf. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr. Letzte Karten können Interessierte noch im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse erwerben. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es ab 29.90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 0180/6050400.

