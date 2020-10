Neumünster

Die Stadt Neumünster wird im Rahmen des Sofortprogramms von Bund und Land in einer ersten Welle 1160 bedürftige Schüler mit Tablets und Notebooks ausstatten. Aber manchmal läuft es eben nicht wie geplant: 20 der neuen iPads sind kürzlich an die Lehrkräfte einer Schule geliefert worden. Als „kleine Panne“ tituliert das die Stadt. Da für die Lehrer das Land zuständig ist, wurden die Pädagogen nun per Brief gebeten, die „Geräte zurückzuführen oder für den schulischen Gebrauch umzuwidmen“. Alles muss offenbar in der deutschen Bürokratie seine Ordnung haben.

Brief empfinden viele als "peinlich"

Öffentlich hat sich keine Schulleitung zum Thema geäußert. Hinter vorgehaltener Hand sprechen einige Lehrer von einem „peinlichen Brief“. Ein Pädagoge betonte: „Pannen können passieren, aber daraus so einen Film zu drehen. Es zeigt aber, woran es im Bildungsbereich hapert.“ In dem besagten Brief, der unserer Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem: Beim Digitalpakt Schule sei es durch die Edv-Dienste zu einer Fehlinterpretation gekommen. „Fälschlicherweise führte das zur Auslieferung von iPads an Lehrkräfte einer Schule. Die Ausstattung mit Endgeräten durch den Schulträger ist zurzeit nicht Bestandteil der Planung. Zur Klarstellung: Die Stadt konzentriert sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Infrastruktur und die Ausstattung der Schüler.“

Stadt hätte Geräte gerne zurück

Abschließend heißt es: „Aus den zuvor genannten Gründen wird die Entscheidung getroffen, die für den persönlichen Gebrauch von Lehrkräften ausgegebenen Geräte an uns zurückzuführen beziehungsweise umzuwidmen und in den Bereich Präsentationstechnik der Schulen zu überführen. Wir bitten die aus der getroffenen Fehlentscheidung aufgetretenen Folgen zu entschuldigen.“ Stadtsprecher Stephan Beitz bestätigte, dass 20 iPads ausgeliefert worden sind. „Als wir diesen Fehler gemerkt haben, sind weitere geplante Lieferungen erst einmal gestoppt worden.“ Er stellte klar: „Wir statten die Schüler aus, das Land die Lehrer.“

Viele Schüler fehlten beim Onlineunterricht

Aber eigentlich sollte man in punkto Digitaloffensive insgesamt an einem Strang ziehen. Die Initiative D 21, ein gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft mit Sitz in Berlin, forderte beispielsweise im August als Konsequenz aus den Erfahrungen des Schul-Lockdowns bundesweite Standards für den digitalen Unterricht und eine besser Fortbildung der Lehrkräfte. Auch in Neumünster waren viele Schüler nicht beim digitalen Unterricht zu Hause dabei. Eine Anfrage der Neumünsteraner Wählergemeinschaft „Bündnis für Bürger“ beantwortete das Schulamt im August so: 34 Prozent aller Grundschüler und sogar 41 Prozent der Gemeinschaftsschüler fehlten beim digitalen Unterricht. Die Gründe dafür: zum Teil fehlende private Infrastruktur, Sprachbarrieren, fehlende Unterstützung durch Eltern und Überforderung der Lehrer.

WLAN-Netze sollen ausgebaut werden

Die 1160 Endgeräte, die an sozialschwache Schüler verteilt werden sollen, werden über ein Sofortprogramm des Bundes, aus dem Neumünster rund 862 000 Euro zur Verfügung stehen, finanziert. Stephan Beitz betonte, dass außerdem an allen Schulen vernünftige flächendeckende WLAN-Netze aufgebaut werden. Dafür würden derzeit 80 Prozent der Mittel aufgewendet. Neben den 1160 Tablets und Notebooks sollen aber für die Schulen im Rahmen der zur Verfügungen stehenden Mittel des Digitalpakts 2019 auch noch weitere Klassensätze angeschafft werden.

