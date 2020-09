Neumünster

„So einen tollen Start gab es bislang noch nicht“, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch bei den Mannschaften liegen die Neumünsteraner auf Rekordkurs, denn erstmals wurden mehr als 100 Teams angemeldet (derzeit 122). Die Kilometerleistung liegt ebenfalls schon deutlich höher als in den Vorjahren: Mit mehr als 55.000 Kilometern wurde schon nach den ersten Tagen viel mehr gefahren als im Vorjahr zur Halbzeit der dreiwöchigen Aktion.

Anmeldungen sind bis zum letzten Tag möglich

Täglich melden sich immer weitere Teams und Teilnehmer an, denn man kann immer noch einsteigen. Anmeldungen sind bis zum letzten Tag (18. September) möglich unter www.stadtradeln.de/neumuenster.

Der Stadtplaner Michael Köwer ist sehr positiv überrascht von der Resonanz. „Wenn das so weitergeht, werden die Neumünsteraner mindestens dreimal um die Erde fahren, also rund 120.000 Kilometer. Vielleicht werden es ja sogar noch mehr“, sagte er. Im Vorjahr waren es rund 107.000 Kilometer.

"Vermutlich spielt uns Corona in die Karten"

Die Stadt habe 2020 mehr in die Werbung investiert, und die Mund-zu-Mund-Propaganda wirke offenbar auch. „Aber vermutlich spielt uns auch Corona in die Karten. Radfahren ist ja gerade sehr angesagt“, so Köwer.

Er glaubt, dass die Zahl der Teilnehmer noch steigen wird, da viele Schulklassen noch nicht vollständig gelistet sind. Und die Summe der gefahrenen Kilometer wächst ohnehin am stärksten gegen Ende der Aktion oder sogar noch in der Woche danach (bis 25. September), weil erfahrungsgemäß viele Teilnehmer ihre gesamten Strecken am Ende gesammelt eintragen.

Jeder Teilnehmer muss seine gefahrenen Kilometer selber eintragen

Jeder Teilnehmer muss beim Stadtradeln nämlich seine gefahrenen Kilometer auf der Internetseite selber eintragen – „und jede noch so kurze Strecke ist wichtig. Denn jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, sorgt für weniger Lärm und Schadstoffe und verbessert so die Lebensqualität in Neumünster“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Unter allen Teilnehmern werden am Ende auch noch zahlreiche Sachpreise und Gutscheine verlost. Der Hauptpreis ist ein Fahrrad. Auch eine Fotoausstellung gibt es.

