Neumünster

"Wir fiebern schon sehr dem Jubiläum entgegen", sagt Christina Arpe, die Vorsitzende des Trägervereins. In Tungendorf fing damals alles ganz klein in einer privaten Garage an. Im November 1999 übernahm Christina Arpe die Leitung und baute mit ehrenamtlichen Mitstreitern den heutigen Verein nach und nach auf. Seit vielen Jahren gibt es auch eine Kindertafel in Neumünster.

Programm auf dem Großflecken Neumünster

Am Sonnabend, 21. September, wird das Jubiläum auf dem Großflecken von 10 bis 18 Uhr gefeiert. Alle Bürger, alle Spender und Freunde sind dazu eingeladen, das Programm zu genießen.

Andrea Berg als Double singt

Live auf der Bühne werden Sängerin Yasmin Reese, das Andrea-Berg-Double Wiebke Kollster und das Robbie Smith-Trio zu sehen sein. Hauptgewinn bei einer Tombola ist eine Ballonfahrt.

Gastronomische Angebote sind natürlich auch dabei, und auch für die Kinder wird einiges aufgebaut sein, nämlich eine Hüpfburg, das Trampolin, Riesen-Seifenblasen, ein Schminktisch und vieles mehr. Reiner Rehder vom Organisationsteam und Christina Arpe hoffen nun auf schönes Wetter und viele Besucher.

