Neumünster

In der Nacht zum 9. April versuchten Unbekannte, gleich drei Türen zu den Räumen der Kindertagesstätte an der Plöner Straße aufzuhebeln. Obwohl sie mit brachialer Gewalt vorgingen, hielten alle Türen stand. In den Nächten zum 26. und zum 27. April gingen die Einbrecher auf die Scheiben in zwei Türen zum Trakt der Waldgruppe los, aber auch hier gelangten sie nicht in das Gebäude. Die Scheiben haben erhebliche Risse und müssen ausgetauscht werden.

Lesen Sie auch: Kinderschutzbund baut neue Kita

Beim Kinderschutzbund herrschen Wut und Fassungslosigkeit. „Wer hat was gegen uns und die Arbeit mit Kindern?“, fragt die Vereinsvorsitzende Bettina Boxberger. Das mache etwas mit den Mitarbeiterinnen und den Kindern, gerade in dieser Zeit der allgemeinen Verunsicherung. Boxberger: „Das kratzt an der Seele.“ Geschäftsführer Andreas Böhm beschäftigt sich jetzt viel mit Polizei und Versicherungen, obwohl er sich um andere Dinge kümmern müsste. „Es sind Bau-Elemente der höchsten Sicherheitsstufe eingebaut, darum kamen die Einbrecher nicht rein. Und wenn: Es gibt hier nichts zu klauen, nicht einmal eine Kaffeekasse“, sagt er.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Kinderschutzbund hat einen neuen Chef

Beide wünschen sich, dass Nachbarn und Passanten mit hinschauen, was in der Dunkelheit rund um den Blauen Elefanten herum passiert – und im Zweifel die Polizei über 110 anrufen.