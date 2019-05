Am Einfelder See müssen in Höhe der Schanze drei Pappeln gefällt werden. Das soll am Dienstag, 7. Mai, passieren. Wie die Stadt Neumünster mitteilt, ist das aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig geworden. Das Technische Betriebszentrum der Stadt wird dann mit Motorsägen anrücken.