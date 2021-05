Edeka Nord legt Grundstein für ein Lager der Superlative in Neumünster

Neumünster

Edeka Nord hat seinen Sitz seit 1969 an der Gadelander Straße in Neumünster und platzt dort mit seinen Lagerkapazitäten schon längst aus allen Nähten. Nach langen Verhandlungen mit der Stadt Neumünster kaufte die Firma, die genossenschaftlich organisierte Großhandlung der rund 670 Edeka-Märkte im Norden, das 255.000 Quadratmeter große Filet-Grundstück im neuen Gewerbegebiet Eichhof, direkt an der Autobahn 7 bei Neumünster Nord. Direkt nebenan hatte 2016 der Großhändler Henry Kruse seinen neuen Firmensitz eröffnet.

Im ersten Bauabschnitt entsteht der Neubau eines Frischdienstlagers mit einer Fläche von 34.500 Quadratmetern. Aktuell laufen die Erdarbeiten, der Grundleitungsbau, und die Fundamente werden gegossen. Seit Ende April geht es langsam an den Hochbau. Für die weiteren Montagearbeiten sind sechs Monate geplant, sodass Ende des Jahres die Gestalt des Neubaus erkennbar sein wird. Danach folgen bis Mitte 2022 der Innenausbau und die Außenanlagen.

Zur Galerie Für den Neubau des Logistikzentrums von Edeka Nord in Neumünster wurde der Grundstein gelegt. Der Bau entsteht an der A7 bei Neumünster-Nord.

Der erste Bauabschnitt kostet allein 80 Millionen Euro

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 80 Millionen Euro; er soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb genommen werden. Danach beginnen die Arbeiten für den 2. Bauabschnitt. Ende 2024 soll alles fertig sein. Die Gesamtkosten für das insgesamt 105.000 Quadratmeter große Lager belaufen sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, so Edeka Nord.

„Mit dem Bau bekennen wir uns ausdrücklich zu diesem Standort. Die geografische Lage im Zentrum Schleswig-Holsteins und hier am Eichhof direkt an der A7 sind die optimalen logistischen Voraussetzungen für den Warenvertrieb in unsere Märkte. Dies ist unser zentrales Investitionsprogramm für eine zukunftsfähige Infrastruktur“, sagte Stefan Giese, Geschäftsführer bei Edeka Nord.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Edeka Nord bleibt auch im Industriegebiet Süd in Neumünster

Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) half bei der Grundsteinlegung und sagte: „Ich freue mich außerordentlich, dass sich Edeka 2018 entschieden hat, in Neumünster zu bleiben und seinen Standort mit dem Umzug auf das rund 25 Hektar große Gelände zu verlagern. Der Bau des neuen Lagers ist nicht nur eine große Investition in die Zukunft des Unternehmens, sondern auch für die Stadt."

Das Unternehmen hat seine ursprüngliche Planung mittlerweile geändert. Eigentlich sollte auch die gesamte Verwaltung aus dem Industriegebiet Süd mit an den Eichhof ziehen und der alte Standort aufgegeben werden. "Das hat sich überholt. Wir wachsen weiter stark und werden auch weiterhin an der Gadelander Straße bleiben", sagte Stefan Giese.