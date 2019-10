Neumünster

Musikalisch begleitet wird Fenja Schneider von Bettina Rohrbeck am Klavier und Karsten Schnack am Akkordeon. Alle drei Musiker sind am Opernhaus Kiel engagiert oder als Gäste in verschiedenen Produktionen des Hauses aufgetreten. Zuletzt wurden sie in „Spatz und Engel“, einem Stück über die Freundschaft zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich, stürmisch gefeiert.

"Non, je ne regrette rien"

Edith Piaf lebte von 1915 bis 1963. Zu ihren größten Erfolgen gehören "La vie en rose", "Milord" und "Non, je ne regrette rien".

Eintrittskarten für das Konzert sind für 16 Euro im Konzertbüro Auch & Kneidl auf dem Großflecken erhältlich. Einlass ist ab 17 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr.

