Ein Abend für Udo Jürgens

Neumünster

Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. Am 30. September 2019 wäre der Ausnahmekünstler 85 Jahre alt geworden; am 21. Dezember jährte sich sein Todestag zum fünften Mal. Zu diesem Anlass bietet diese Show nun eine Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik.

Alex Parker singt und spielt Klavier

Alex Parker singt dabei die Lieder des unvergessenen Entertainers. Der ausgebildete Pianist hatte bereits mehrere Fernsehauftritte, unter anderem beim Grand Prix der Volksmusik im ZDF. Entdeckt wurde der Niedersachse von der niederländischen Showmasterin Linda de Mol.

Gabriela Benesch führt als Erzählerin durch den Abend und erzählt viele Anekdoten und Geschichten aus dem Leben von Udo Jürgens. Die Show war ihre Idee; sie soll die bislang einzige von den Jürgens-Erben autorisierte Veranstaltung sein.

Alle Hits sind in Neumünster zu hören

Die musikalische Zeitreise beinhaltet alle großen Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals In New York“, „ Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ sowie einige Raritäten. Ganz im Stil von Udo Jürgens begleitet Alex Parker sich selbst am Klavier. Nach Angaben des Veranstalters hat Udo Jürgens ihn noch selber gehört und ihm bestätigt, er sei sehr nah am Original.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es noch zu Preisen ab 39,90 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet bei www.eventim.de.

