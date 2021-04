Ein Jahr Corona: Was macht das mit den Kindern? Dieser Frage wurde im Neumünsteraner Stadtteil Einfeld nachgegangen. In den Osterferien wurde in der Ferienbetreuung der Diakonie Altholstein an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld eine Wimpelgirlande gebastelt, die die Gedanken zeigt.