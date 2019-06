Die Mieterin einer Wohnung an der Straße Mühlenhof wollte am Nachmittag Kaffee kochen. Als sie nach kurzer Abwesenheit in die Küche zurückkehrte, brannte es auf dem Herd. Sie rief die Feuerwehr, die in die Straße in der Innenstadt ausrückte. Die Mieterin und drei weitere Menschen wurden verletzt.