Kurze Atempause vor dem Wochenende: In Neumünster wurde am Freitag ein neuer Corona-Fall bestätigt. Da es vor einer Woche fünf neue Infektionen gab, ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken - immerhin den zweiten Tag in Folge. Sie fiel von 35,8 auf 30,9 pro 100.000 Einwohner.