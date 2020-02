Neumünster

In das Tierheim in Neumünster ist eingebrochen worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, drangen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31. Januar 2020) in das Tierheim ein und erbeuteten einen Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe.

Wer die Tat beobachtet hat, soll sich bei der Polizeidirektion in Neumünster unter Telefon 04321/945 1111 melden.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.