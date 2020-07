Blutspenden werden auch in der Ferienzeit dringend gebraucht. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet darum in der Woche vom 20. bis 24. Juli in Neumünsters Holstenhallen einen Hotspot ein. Damit hatte das DRK auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bereits gute Erfahrungen gemacht.