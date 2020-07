Am ersten Tag des fünftägigen Blutspende-Hotspots in Neumünster wurden die DRK-Mitarbeiter am Montag in den Holstenhallen ordentlich gefordert: 72 Menschen wollten Blut spenden, das ist am oberen Ende der Kapazität. Von Dienstag bis Freitag in dieser Woche sind aber noch genug Liegen frei.