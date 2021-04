Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster vier Tage in Folge unter 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt, wird die Notbetreuung für Kindertagesstätten ab Montag (19. April) aufgehoben. Die Kitas wechseln zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.