Kiek in! ist die Sportherberge im Norden

Neumünster

Es ist eine Premiere für den Norden: Als erste Jugendherberge im Landesverband Nordmark wurde das Kiek in! in Neumünster als „Aktiv und Fit“-Haus ausgezeichnet. 138 von 150 Punkten wurden bei der Zertifizierung erreicht. „Wir brauchen ja noch Luft nach oben“, gibt sich Torge Rupnow, Vorstand des Kiek in!, selbstbewusst.

"Aktiv und Fit?" "Wir schaffen das!"

Im Mai wurde die Jugendherberge rezertifiziert, ein Prozess, der alle drei Jahre durchlaufen werden muss. Schon da wurden einige Prüfkriterien für die besondere Eignung für Seminare und Tagungen sowie Sportgruppen bestätigt. Jan Eisfeldt, zuständig für das Qualitätsmanagement, fragte daraufhin: „Wollen wir jetzt nicht noch einen Schritt weitergehen?“ Eisfeldt nahm auf eigene Initiative bei einem bundesweiten Profiltreffen der „Aktiv und Fit“ Jugendherbergen teil. Sein anschließendes Fazit: „Wir schaffen das!“

Yogakurse in Zusammenarbeit mit Volkshochschule

Bis November mussten zahlreiche Bausteine des Bildungsprofils erfüllt werden. Das Verpflegungskonzept wurde überdacht, es werden nun mehr bio-zertifizierte Lebensmittel verwendet, die Sportangebote wurden erweitert und Angebote zum Umgang mit Stress und Entspannung geschaffen. „Wir sind bei dem Prozess Synergien mit mehreren städtischen Einrichtungen eingegangen“, sagt Rupnow. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule werden im renovierten Entspannungsraum nun mehrmals die Woche Yogakurse angeboten. Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kreissportverband und dem Bad am Stadtwald.

Dank Cabrio-Halle kommen mehr Schwimmer ins Kiek in!

Die Crossfit-Station im Garten ist noch nicht ganz fertig. „Die Übungen an den Geräten funktionieren alle durch Eigengewicht. Da ist eine Menge im Gesamtkörpertraining möglich. Das ist vor allem für die Schwimmer interessant“, erklärt Eisfeldt. Seit im Dezember 2017 die Cabrio-Halle im Bad am Stadtwald eröffnet hatte, kommen vermehrt Schwimmgruppen ins Trainingslager nach Neumünster und übernachten im Kiek in!. Neben Sportgruppen gehören momentan vor allem Seminar- und Tagungsgruppen zu den Gästen. Die Jugendherberge will sich in Zukunft aber breiter aufstellen.

Ziel: Mehr Übernachtungsgäste durch Klassenfahrten

„Wir wollen bei den Gästezahlen weiter wachsen“, so Rupnow. 2018 hatte das Kiek in! 7400 Gäste, eine Steigerung von etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres waren es 3800. „Wir werden also etwa auf dem Niveau von 2018 landen“, prognostiziert Rupnow. Potenzial bestehe vor allem im Bereich Klassenfahrten. Im landesweiten Durchschnitt machen diese 43 Prozent der Übernachtungen aus. „Das kann natürlich nicht das Ziel sein, aber über unsere 2,8 Prozent wollen wir hinaus.“

Immer informiert: Alles aus Neumünster und Umgebung.