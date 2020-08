Neumünster

„Wir haben ordentlich Anschub“, stellt Peugeot-Autoverkäufer Ralph Reichmuth fest. Einen „starken Anstieg in der Nachfrage“ registriert auch sein Kollege von Opel. Und der Tesla-Vertreter bilanziert wenige Wochen nach der Eröffnung der ersten Verkaufsstelle im Land – in Gettorf – zufrieden: „Wir haben in den ersten anderthalb Monaten schon 100 Teslas verkauft in Schleswig-Holstein.“

Staat fördert die Anschaffung

Autos mit elektrischem Antrieb boomen. Der Staat gibt bei der Anschaffung eines reinen Stromers 6000 Euro dazu, der Hersteller nochmal knapp 3500, mit dieser Förderung kostet ein Kleinwagen „mit vernünftiger Ausstattung“ ab 21 000 Euro, rechnet Ralph Reichmuth vor. Was es für dieses Geld – oder auch für mehr – gibt, das zeigen neun Autohändler am Freitag und Samstag, 4. und 5. September, bei Nortex in Neumünster. Zur sechsten Elektro-Auto-Schau beim Bekleidungshändler erwartet Organisator Victor Zickler 29 verschiedene Modelle vom Renault Twizy, einer Art Krad, bis zum Mercedes EQC mit 408 PS.

Erstmals werden bei dieser Schau Opel, Kia, Jaguar, Land Rover und Tesla dabei sein. Außerdem wird dass Sanitätshaus Kowsky E-Scooter und Rollstühle präsentieren und die Fahrradbörse E-Bikes ausstellen. Probefahrten werden in der Regel nicht möglich sein, die Autos sollen zum Angucken auf dem Parkplatz stehen. Bier- und Bratwurststand fallen den Corona-Regeln zum Opfer, die Veranstalter verweisen auf das Nortex-Café.

„Es besteht viel Aufklärungsbedarf“

Die Autohändler stellen sich auf zahlreiche Fragen ein: „Es besteht viel Aufklärungsbedarf“, hat Ralph Reichmuth registriert. Ladetechniken, welche Kabel und Systeme gibt es, wie bewältigt man weite Strecken – aber der Autohändler soll auch wissen, wie der Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage in die Batterie des E-Autos geladen werden kann statt für eine relativ geringe Vergütung ins öffentliche Netz.

Was ein E vorne trägt, verkauft sich momentan offenbar gut. Die große Nachfrage bringt allerdings auch schon Probleme mit sich: E-Bikes werden knapp und die Lieferzeiten bei elektrischen Autos liegen oft zwischen einem halben und mehr als zwei Jahren.

Mit Subventionen den Boom angeheizt

„Der Deutsche ist sehr preissensibel“, sagt Ralph Reichmuth. Mit Subventionen hat die Politik den Boom angeheizt. Aber es gibt da offenbar auch ein anderes Segment. Auf dem Parkplatz steht rechts ein Peugeot e-208, Preis inklusive Förderung rund 28 000 Euro. Links daneben ein Tesla Model X, das SUV der Marke; Preis: rund 85 000 Euro. Förderung gibt es für dieses Modell keine, dafür ist das Auto zu teuer.

Adresse: Nortex Mode-Center, Grüner Weg 9 – 11 in 245349 Neumünster

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.