Viele Vergiftungsfälle bei Rotmilanen

Rendswühren

Die letzten Fälle stammen aus März und April. Dem Landesamt sind vier tote Rotmilane mit Vergiftungsverdacht gemeldet worden, teilte LLUR-Pressesprecher Martin Schmidt mit. Drei Vögel sind von einem Jäger dicht beieinander in Rendswühren im Kreis Plön gefunden worden. Die Abteilungen für Umwelt- und Verbraucherschutz der Polizeidirektionen Bad Segeberg und Kiel (UVS) haben Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und eine Untersuchung der Todesursache veranlasst.

Verbotenes Insektenmittel nachgewiesen

Bei zwei Vögeln wurde ein hochtoxisches Insektenbekämpfungsmittel nachgewiesen, dessen Anwendung in der EU seit Jahren verboten ist. Beim dritten Vogel, einem Männchen, das unmittelbar neben dem dazugehörenden Weibchen lag, blieb die Todesursache unklar - ein Zusammenhang mit der Vergiftung des Weibchens sei aber nicht auszuschließen, so Schmidt weiter.

Schrotkörner im Körper entdeckt

Röntgenbilder der Vögel zeigen außerdem, dass das Weibchen kurz vor der Eiablage stand. Außerdem wurden bei zwei Rotmilanen Schrotkörner im Körper gefunden, die zwar nicht todesursächlich waren, aber einen zurückliegenden Beschuss belegen. Ob dieser im Brutgebiet in Schleswig-Holstein oder im Überwinterungsgebiet in Südwesteuropa erfolgte, ist unbekannt, heißt es vom LLUR.

Weitere Vergiftung in Rickling

Bei einem weiteren Rotmilan-Totfund 2020 in der Gemeinde Rickling im Kreis Segeberg deuteten die Fundumstände ebenfalls auf eine Vergiftung hin, die Todesursache konnte aber nicht mehr eindeutig geklärt werden. Die Funde bei Rendswühren und Rickling stehen in räumlicher Nachbarschaft zu zwei im Jahr 2019 nachgewiesenen Vergiftungen bei Groß Kummerfeld und Gönnebek, bei denen ein Brutpaar und ein Einzelvogel betroffen waren.

2018 gab es Fall in Dalldorf

Etwas weiter südöstlich gab es 2018 bei Pettluis in Daldorf einen weiteren belegten Vergiftungsfall, bei dem fast eine ganze Rotmilan-Familie ums Leben kam. Drei verendete Jungtiere wiesen Vergiftungen auf, ein Alttier wurde vergiftet im Nahbereich des Horstes gefunden. lediglich ein Jungtier überlebte und konnte später wieder ausgewildert werden.

Landesamt für Landwirtschaft und Umwelt geht von Dunkelziffer aus

Die besorgniserregend hohe Anzahl an Meldungen zeige, dass viele kundige Menschen in der Natur unterwegs sind und verdächtige Beobachtungen weitergeben. Es müsse aber von einer Dunkelziffer ausgegangen werden, da sicher nicht alle toten Vögel entdeckt werden, so der Pressesprecher. Im Frühjahr 2019 wurden tote Rotmilane in Großharrie entdeckt. Die Untersuchung ergab, dass sie nicht vergiftet worden waren.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Ob ein Zusammenhang mit den vielen Arealen für Windkraftanlagen besteht, die in der Region vorgesehen sind, erscheint möglich, ist aber nicht belegt. Die Betreiber von Anlagen müssen Auflagen beachten und einen Schutzkreis um die Horste beachten. Verschiedene Motive für die Taten werden geprüft, die Polizei ermittelt in alle Richtungen, machte Martin Schmidt deutlich.

Rotmilan ist streng geschützt

Rotmilane gehören wie alle Greifvögel zu den streng geschützten Arten. Jede Art der Nachstellung verstößt gegen Jagd-, Naturschutz- und Tierschutzrecht und kann als Straftat mit empfindlichen Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu 50.000 Euro oder einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden, betonte Schmidt.

Hinweise ans Landesamt in Flintbek

Das Umweltministerium, die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft SH und der Landesjagdverband haben 2008 die Kieler Erklärung zum Schutz der Greifvögel unterzeichnet, in deren Rahmen die Kosten für die Untersuchung von toten Greifvögeln vom Land übernommen werden können. Wer einen toten Greifvogel findet, bei dem die Umstände auf eine illegale Handlung hindeuten, wird gebeten, sich mit dem LLUR in Flintbek, Tel. 04347/704-0, oder der Unteren Naturschutzbehörde des jeweiligen Keises in Verbindung zu setzen.

