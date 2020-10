In dem Glauben, sein Sohn brauche Geld, wollte ein 94-Jähriger in Neumünster am Donnerstag 16.000 Euro bei einer Bank abheben. Doch ein Bankangestellter passte auf und alarmierte die Polizei. Der Senior war auf den sogenannten Enkeltrick hereingefallen. Eine Falle sollte zu den Betrügern führen.