Auf der Alten Obstwiese an der Kieler Straße 515 in Neumünster hängen die Bäume voll, und die Äpfel warten schon förmlich darauf, gepflückt zu werden. Am Sonntag, 18. Oktober, veranstaltet der Verein Alte Obstwiese Neumünster von 10 Uhr an ein großes Erntefest auf seiner Anlage.