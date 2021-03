Anfang April feiert der erste Laden für E-Bikes Eröffnung in Neumünster. Macher des Shops sind die Erfinder des bekannten Bambus-Fahrrads aus Kiel. Angeschlossen an den Laden von Küstenrad sind auch eine Werkstatt, ein Café und eine Ergonomieberatung. Die Nachfrage in Neumünster ist groß.