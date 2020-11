Die Zahl der infizierten Flüchtlinge in der Erstaufnahme Neumünster hat sich deutlich reduziert. Am Mittwoch kamen zwei neue Fälle dazu, vor knapp zwei Wochen wurden in der Einrichtung knapp 20 Infizierte betreut. In welcher Statistik sie geführt werden - und was für Maßnahmen ergriffen werden. Ein Überblick.