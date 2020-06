Die Debatte um einen Neubau in der Flüchtlings-Erstaufnahme Neumünster ist vorerst beendet. Die Ratsversammlung gab dem Oberbürgermeister fast einstimmig den Auftrag, mit dem Land über den Verkauf eines Grundstücks auf dem Gelände zu verhandeln. Zuvor kochten in der Sitzung aber die Emotionen hoch.

Von Thorsten Geil