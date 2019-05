Toi, toi, toi: An einen schlimmen Busunfall mit tödlichen Folgen kann sich bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) niemand erinnern. Damit das auch so bleibt, haben die SWN die ersten Linienbusse mit Abbiegeassistenten in Betrieb genommen. Nach und nach sollen alle 35 Busse damit ausgestattet werden.