Zündender Funke sprang in Neumünster nicht über

Zum Beispiel in der Anscharkirche in Neumünster. 20 der 30 möglichen Plätze waren dort von Besuchern besetzt. „Ich habe mich selten so auf einen Gottesdienst gefreut“, betonte Pastor Stefan Bemmé, der mit Pastorin Angelika Doege-Baden-Rühlmann die Liturgie gestaltete. Kein Video könne einen Gottesdienst von Angesicht zu Angesicht ersetzen. „Ich spüre trotz der Masken die Freude im Raum“, betonte der Theologe. Allerdings sei vieles durch die Auflagen seltsam und fremd. „Aber wir dürfen wieder zusammenkommen – der Gottesdienst ist für viele das Herz des Glaubens.“

Namenslisten werden vier Wochen aufbewahrt

Aber die Gläubigen müssen sich wohl erst einmal an die neue Kirchen-Normalität, die ihnen gleich beim Zutritt deutlich gemacht wurde, gewöhnen: ein Hinweis auf die Maskenpflicht und Desinfektionslösung für die Hände. Im Foyer reichte Küster Torben Simson jedem Einzelnen einen Kugelschreiber, mit dem Name, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eingetragen werden musste. Vier Wochen wird diese von der Kirche unter Verschluss aufbewahrt und dann vernichtet – im Fall einer Infektion sollen damit Besucher nachverfolgt werden.

Eine Sitzreihe war immer gesperrt

In den Sitzreihen waren nur drei bis vier Besucher gestattet. Die Sitzreihe dazwischen war gesperrt. Höchstens zwei Gäste aus einer Familie durften nebeneinander sitzen. Nähe, was eigentlich Kirche auch ausmacht, ist nicht gestattet. „Es ist schön, dass man sich wieder zum Gottesdienst treffen kann“, machte ein Ehepaar im Anschluss deutlich. „Aber so ganz richtig vollkommen ist es erst wieder mit Abendmahl und einer Kaffeerunde im Anschluss.“

Gemeinsamer Gesang fehlte Gästen

Bedauerlich, so eine ältere Frau, sei wirklich auch, dass keine gemeinsamen Lieder angestimmt werden. Beim Gottesdienst in der Anscharkirche wurden die ersten Strophen diesmal gemeinsam gelesen. „Da entstehen aber keine Emotionen und Gefühle“, fügte sie hinzu. Das Singen sei laut Nordkirche wegen eines hohen Infektionsrisikos verboten, erklärte Bemmé zu Beginn des Gottesdienstes. Bewusst habe man „Eine feste Burg ist unser Gott...“, ein von Martin Luther 1529 geschriebenes Kirchenlied, als Symbol an den Anfang gestellt.

Uraufführung von "Divine Love"

Viel Applaus erhielt die Uraufführung von „Divine Love“, ein von Kantor Sven Thomas Haase (Klavier) geschriebenes Stück, das von ihm sowie Sigrun Albert (Cello) und Elke Anderson (Querflöte) in drei Teilen in die Gottesdienstliturgie gelungen integriert worden war. Der Gemeindegesang sei ein Herzstück der Gottesdienste, machte auch Angelika Doege-Baden-Rühlmann auf Nachfrage nach dem Gottesdienst deutlich. „Wir müssen da eine Form finden, aber täglich kommen neue Regelungen.“ Sie bat um Geduld. Stefan Bemmé und seine Kollegin appellierten an alle Gemeindemitglieder, sich bei Nöten und Ängsten in dieser Krise zu melden. Die Kirchenbüros stünden immer offen.

