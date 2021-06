Neumünster

Mit dem frühen Beginn der Sommerferien hat Schleswig-Holstein aus Sicht von Dr. Alexandra Barth automatisch eine schlechtere Position als andere Bundesländer: „In Bayern beginnen die Ferien erst am 30. Juli. In diesen sechs Wochen werden sehr viele Menschen in Bayern mehr geimpft sein als jetzt bei uns. Leider sind die Regeln der Bundesregierung für Reiserückkehrer aber auch viel zu lasch geworden“, sagte sie. In drei Wochen komme die erste Urlauberwelle zurück, und dann würden die Infektionszahlen „mit Sicherheit wieder steigen“.

"Diese ganzen Tests sind überflüssig"

Rückkehrer aus dem Urlaub müssten in den allermeisten Fällen nicht mehr automatisch in Quarantäne, sondern könnten sich mit einem Schnelltest davon befreien – und das hält die Fachfrau für falsch. „Diese ganzen Tests ohne verordneten Anlass in den Testzentren sind aus fachlicher Sicht überflüssig. Es gibt zu viele falsche Ergebnisse. Die Menschen glauben sich in einer trügerischen Sicherheit. Die Teststationen sind aus meiner Sicht eine politisch angesetzte Maßnahme ohne fachlichen Hintergrund“, sagte Dr. Barth.

Derzeit seien in Neumünster 117 Menschen in Quarantäne, davon die allermeisten Rückkehrer von Reisen ins Ausland. Etwa 20 Menschen pro Tag meldeten sich nach Rückkehr in ihrem Amt in Neumünster, weil sie dazu verpflichtet sind. Dr. Barth geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. „Die Leute wollen ihre Freiheiten zurück. Viele vergessen die Meldung bei uns, aber viele machen es vielleicht auch ganz bewusst“, sagte sie.

Andererseits sei das Regelwerk mit der Unterscheidung von Risiko-, Varianten- und Hochinzidenz-Gebieten auch viel zu verwirrend; das könne ein Laie gar nicht mehr verstehen. Und wenn es schon in Schleswig-Holstein viele Schwarze Schafe gebe – wie sei das dann erst in anderen Winkeln der Erde? Die Amtsärztin weiß, dass es in vielen Ländern eher lasch zugehe und man es mit den Tests dort nicht so genau nehme.

Jeder Rückkehrer sollte fünf Tage in Quarantäne müssen

In und spätestens nach den Sommerferien wird es nach Einschätzung der Amtsärztin eine vierte Corona-Welle in Schleswig-Holstein geben. „Die wird kein Tsunami mehr werden, denn dafür sind auch bei uns schon zu viele Menschen geimpft. Aber ich rechne fest damit, dass uns das Virus erneut eingeschleppt wird“, sagte sie. Das könnte verhindert werden, indem jeder Rückkehrer wieder für fünf Tage in Quarantäne müsse und sich dann einem offiziellen PCR-Test unterziehe.

Schon bei einer Anhörung im Landtag im Februar hatte sie vor der dritten Welle gewarnt; auch in der Folgezeit forderte die Leitende Amtsärztin immer wieder einen harten, aber dafür kurzen Lockdown und strengere Regeln. Mit ihren düsteren Prophezeiungen behielt sie fast immer Recht.

Aber immerhin herrscht derzeit noch eine relative Corona-Ruhe in Neumünster: Am Freitag gab es keine neuen Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht stabil bei 5,0. Weiterhin gibt es fünf Infizierte, aber keiner liegt im Krankenhaus.