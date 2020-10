„Vielen Dank, Alfred!“ So wandte sich Kerstin Ganskopf unter dem Applaus der stehenden 250 Gäste an ihren Vorgänger Alfred von Dollen, und so lautete auch der Tenor aller acht Laudatoren, die den scheidenden Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in den Ruhestand verabschiedeten.