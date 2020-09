Neumünster

Alfred von Dollen hat die Entwicklung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Den aktuell noch laufenden Neubau des Krankenhauses hat der 70-Jährige von Beginn an begleitet. Im Gespräch mit kn-online spricht von Dollen über Vergangenes und gibt auch einen Ausblick.

Als Sie im Oktober 1996 die Stelle als Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses angetreten haben – wollten Sie 24 Jahre bleiben?

Alfred von Dollen: Ich war ja vorher Verwaltungsdirektor an der Uni-Klinik Lübeck und wollte gerne mehr Verantwortung haben und eine Krankenhaus-GmbH leiten. Das FEK hatte damals ja schon einen guten Ruf, und es war meine erste Wahl. Nach drei Monaten habe ich allerdings gedacht: Das war eine Fehlentscheidung!

Anzeige

Warum das?

Die Konstruktion der Führung war hier nicht gut. Die GmbH war noch jung und hatte einen Geburtsfehler: Ich stand als der kaufmännische Chef gleichberechtigt neben einem medizinischen Geschäftsführer, und das knirschte gewaltig.

Weitere KN+ Artikel

Warum sind Sie geblieben?

Ich habe durchgehalten, und nach etwa anderthalb Jahren ging mein Kollege. Der Aufsichtsrat dachte sich: Wir probieren es erstmal mit von Dollen allein – und das blieb dann so. Seitdem habe ich immer gedacht: Wenn man mich lässt, bleibe ich bis zum Ruhestand hier.

Den haben Sie dann ja noch zweimal herausgeschoben. Wie kam das?

Mit 66 Jahren habe ich um zwei Jahre verlängert, weil der Aufsichtsrat mich gebeten hatte, die Finanzierung des zweiten Bauschnitts unseres Neubaus unter Dach und Fach zu bringen. Da stand damals einiges auf der Kippe. Nach zwei Jahren saß ich dann wieder vor der Tür der Aufsichtsratssitzung und dachte mir: Auf keinen Fall machst du länger! Dann wurde ich hereingebeten, ungewöhnlich heftig für meine Arbeit gelobt und nochmal um zwei Jahre gebeten. Das habe ich dann überschlafen, mit meinen Kindern und natürlich meiner Frau Maren besprochen...

...die ja seit vielen Jahren die FEK-Pressesprecherin ist und hier mit am Tisch sitzt.

Ganz genau. Ich bekam aus der Familie widersprüchliche Ratschläge, aber die Aussage meiner Frau war entscheidend.

Was hat sie gesagt?

Maren von Dollen: Ich habe gesagt: Mach das! Mein Mann hat immer gern hier gearbeitet, war und ist topfit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er schon reif für den Lehnstuhl im Garten ist.

Alfred von Dollen: Ne, das bin ich heute auch noch nicht. Ich habe ja ein paar Ehrenämter und werde als Berater noch ein Projekt für den 6K-Klinkverbund bearbeiten. Langeweile werde ich nicht haben.

Das FEK gehört zu den wenigen Kliniken in Schleswig-Holstein, die noch rein in kommunaler Hand sind und nie rote Zahlen geschrieben haben. Wie haben Sie das geschafft?

Daran haben immer ganz viele mitgewirkt. Die Kommunalpolitiker haben das FEK zum Glück nie wirklich privatisieren wollen, anders als in vielen anderen Städten. Der Aufsichtsrat, der ja von der Ratsversammlung bestimmt wird, hat in all den Jahren und mit den verschiedenen Vorsitzenden hier nie Parteipolitik gemacht, sondern immer nur an die Klinik gedacht. Und natürlich die tollen Mitarbeiter! Ich habe auch immer den Betriebsrat eingebunden. Das war mein Weg, und ich bin damit gut gefahren.

Wenn man sich im Haus umhört, wird fast nur gut über Sie gesprochen.

Ist das so? Das freut mich natürlich. Das FEK ist aber auch ein ganz besonderes Haus. Diese Wir-sind-FEK-Einstellung gab es 1996 aber übrigens auch schon. Und wenn weit über 1000 Menschen zum Betriebsfest in die Holstenhalle kommen und der Chefarzt mit der Anästhesieschwester tanzt – dann sagt das auch etwas über die Atmosphäre in diesem Haus aus. Ich wünsche mir sehr, dass das so bleibt.

Haben Sie Ihre Nachfolgerin Kerstin Ganskopf denn nicht selber ausgesucht?

Nein, das war natürlich Sache des Aufsichtsrats, aber ich bin um meine Meinung gebeten worden. Mit der Bestellung von Frau Ganskopf bin ich hochzufrieden, wir arbeiten ja schon ein paar Wochen zusammen. Mir war wichtig, dass hier keine kühle Saniererin kommt.

Als 2007 mit dem Neubau begonnen wurde, dachten Sie bestimmt, Sie werden ihn noch eröffnen...

Das stimmt, damals war ja die Planung, dass 2015 alles fertig ist. Dann gab es ständig neue Anforderungen und dadurch immer wieder Probleme. Nun werde ich 2022 nicht das rote Band durchschneiden, wenn alles fertig ist. Aber damit hadere ich nicht. Frau Ganskopf wird den Bau gut zu Ende bringen. Vielleicht werde ich ja zur Eröffnung eingeladen.

Darauf können Sie sich wohl einstellen. Möchten Sie Frau Ganskopf noch etwas mit auf den Weg geben?

Sie braucht keine Ratschläge von mir aus der Zeitung. Wir reden schon lange über viele Dinge. Leicht wird es auch für sie nicht werden, denn im Krankenhauswesen wird es weitere Umwälzungen und ständig neue Gesetze geben. Ruhe hat man hier nie. Auf die Kliniken kommen viele Veränderungen zu. Es wird aber immer darum gehen, leistungsfähig zu bleiben – zum Wohle der Bevölkerung, denn das ist unser wichtigster Auftrag. Die Genesung unserer Patienten ist ein viel wichtigeres Gut als jede schwarze Zahl. Aber es gilt, beides zu erreichen.

Nachrichten aus Neumünster