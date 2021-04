Der "sechste Stock" ist in Neumünster ein Begriff und am 14. April endet seine über 40-jährige Geschichte: Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Friedrich-Ebert-Krankenhaus zieht dann in das neue Bettenhaus im Neubau um. Ein Leuchtturmprojekt soll der neue Garten werden.