FEK: Schwarze Null trotz Corona geplant

Am 13. März hatte das FEK damit begonnen, planbare Aufnahmen von Patienten stark zu reduzieren und das ganze Haus umzukrempeln, um mehr Betten für eine intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten zu schaffen. Die Auslastung wurde von 95 auf bis zu 65 Prozent heruntergefahren. Jetzt liegt sie bereits wieder bei 81 Prozent, die Allgemeinchirurgie ist sogar schon wieder bei 98 Prozent und holt die Rückstände auf.

Das Kieler Sozialministerium ist eingesprungen

Leerstehende Betten sind natürlich aus rein finanzieller Sicht eine Katastrophe, weil dann keine Krankenversicherung eine Fallpauschale für die Behandlung bezahlt. Hinzu kommen erheblich weniger Einnahmen aus dem ambulanten Bereich. 14 Wochen lang haben auch weder das Café noch der Kiosk einen Deckungsbeitrag geleistet.

Das Kieler Sozialministerium ist eingesprungen und hat unter dem Rettungsschirm pro Woche etwa 700.000 Euro als Ausgleich an das FEK überwiesen. „Außerdem war das Land in dieser Zeit ausgesprochen fix mit Bescheiden für Förderungen“, lobte von Dollen. Die Krankenkassen wurden per Gesetz dazu verpflichtet, Abrechnungen innerhalb von fünf Tagen zu bezahlen, also deutlich schneller als üblich. Dieses Bündel von Maßnahmen habe der Klinik die Liquidität gerettet.

Läger sind mit Schutzkleidung gefüllt

An anderer Stelle waren schließlich gleichzeitig die Kosten gestiegen, beispielsweise beim Einkauf von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Weil die überall knapp waren, stiegen die Preise erheblich. Alfred von Dollen: „Ich bekomme heute noch täglich E-Mails mit obskuren Angeboten zum zehnfachen Preis.“ Zum Glück sei man darauf nicht angewiesen, die Läger seien gefüllt.

Den Jahresabschluss 2020 wird Alfred von Dollen schon nicht mehr dem Aufsichtsrat vorlegen. Er geht Ende September in den Ruhestand; an diesem Mittwoch hat seine Nachfolgerin Kerstin Ganskopf ihren ersten Arbeitstag im FEK.

