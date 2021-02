Neumünster

100.000 Euro hat das FEK nach Angaben von Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf in den dritten Schockraum in der zentralen Notaufnahme des Friedrich-Ebert-Krankenhauses aus eigenen Mitteln investiert. Auslöser ist die Corona-Pandemie. "Wir haben zusätzliche Möglichkeiten bei der internen Patientensteuerung", so Ganskopf. Im sogenannten neuen Non-Covid-Schockraum sollen alle Patienten schnell behandelt werden, bei denen keine Corona-Virus-Erkrankung bei der Einlieferung vermutet wird, beispielsweise Unfallopfer. Seit Montag ist der Raum in Betrieb.

Neuer Schockraum entspannt die Situation

Durch den dritten Schockraum werde sich die Situation entspannen, so Holger Brammer, Chefarzt in der zentralen Notaufnahme. Gerade wenn viele Patienten gebracht werden. Einer der beiden bisherigen Schockräume sei nun speziell für Covid-19-Patienten ausgelegt, er werde im Anschluss auch speziell gereinigt und desinfiziert.

Dringende Operationen laufen an

Das FEK hat unterdessen die Corona-Ausbrüche auf verschiedenen Stationen unter Kontrolle und will ab sofort mit den in den vergangenen Wochen verschobenen Operationen beginnen. "Ich will die Lage nicht als entspannt bezeichnen, aber wir haben eine stabile Situation", sagte Dr. Andrea Pace, kommissarischer Ärztlicher Direktor. "Es ist zuletzt keine Infektion mehr von außen hereingetragen worden."

Warteliste ist lang

"Wir fahren auf Sicht. Dringende Krebs-Operationen und Eingriffe der Gefäßchirurgie beginnen in dieser Woche wieder. Die Warteliste wird nach Dringlichkeit abgearbeitet, das wird aber noch einige Wochen dauern. Zudem müssen sechs Knochenbrüche dringend in den OP", so Dr. Pace. Wegen der gesunkenen Coronafallzahlen konnte ihm zufolge die vorübergehend zu einer zusätzlichen Infektionsstation umfunktioniert Station 34 wieder in den normalen Betrieb zurückgeführt werden.

80 Prozent der Mitarbeiter wollen Impfung

13 Patienten mit Covid-19 werden derzeit auf der Infektionsstation 32 behandelt. "Drei Menschen sind auf der Intensivstation", berichtete Dr. Pace. Die Impfung von FEK-Mitarbeitern der Priorität eins und zwei geht voran. Nicole Giese, stellvertretende Pflegedirektorin, berichtete, dass 240 Mitarbeiter bereits die erste und zweite Impfung erhalten hätten.

Bis Dienstag kommender würden es 600 sein. Insgesamt stehen auf der Impfliste 1723 Mitarbeiter - etwa 80 Prozent der Beschäftigten.

FEK sucht Blutspender

Dr. Andrea Pace wies darauf hin, dass das FEK dringend Blutspender brauche. "In den vergangenen Wochen sei das Spendenaufkommen deutlich zurückgegangen. Die Blutbank der Klinik hat am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10.30 bis 13.30 Uhr und 14.15 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können unter der Nummer 0800/8842566 vereinbart werden.

Inzidenz in Neumünster sinkt

Die Stadt Neumünster registrierte am Montag unterdessen nur einen neuen Coronafall - die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 81 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz ist dadurch im Vergleich zu Sonntag von 55,6 auf 46,9 pro 100.000 Einwohner gesunken. Zuletzt war der Wert am 6. Januar mit 40,7 unter der 50er-Marke. Den Höchststand verzeichnete die Stadt am 21. Januar mit 139,5 je 100.000 Einwohner.