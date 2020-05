Nach elf Wochen wird am Donnerstag im Friedrich-Ebert-Krankenhaus endlich das Besuchsverbot wieder gelockert. Jeder Patient darf einen Besucher benennen, der für maximal eine Stunde am Tag zu Besuch kommen darf. Das muss immer derselbe Mensch sein, damit möglichst wenige Fremde in die Klinik kommen.