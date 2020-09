Neumünster

Patienten, die stationär im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster (FEK) versorgt werden müssen, können ab sofort von nur noch einer namentlich bekannten Person für eine Stunde pro Tag besucht werden. Die Klinikleitung reduzierte die bisherige Praxis mit drei Besuchern je Person wegen der gestiegenen Infektionszahlen in Neumünster. Ausnahmen, zum Beispiel bei Sterbenden, sollen aber möglich sein.

25 Neuinfektionen in Neumünster

„Wir sind in engem Austausch mit der Stadt und dem Gesundheitsamt. Momentan zeichnet sich bei der Zahl der Neuinfektionen eine Entspannung nach dem dramatischen Anstieg an“, betonte Kirsten Ganzkopf, die seit Juli FEK-Geschäftsführerin ist und Alfred von Dollen ablöst. Am Wochenende hatte Oberbürgermeister Olaf Tauras einen lokalen Lockdown nicht ausgeschlossen. 25 Neuinfizierte waren in einer Woche registriert worden. Bei 15 Personen mehr wäre der Lockdown notwendig gewesen.

Zuletzt kamen täglich bis zu 500 Besucher

„Es ist aber nicht davon auszugehen, dass wir in Neumünster den Schwellenwert bei der 7-Tage-Inzidenz von 50 Fällen auf 100 000 Einwohner überschreiten. Aber man stellt sich in solchen Situationen die Frage, ob man richtig aufgestellt ist.“ Deshalb hat das FEK entschieden, nur noch einen Besucher je Patient zuzulassen – damit weniger Menschen in die Klinik kommen. Bei 550 Patienten sind in den vergangenen Wochen immer 400 bis 500 Besucher pro Tag unter Hygieneauflagen auf den Stationen gewesen.

"Der Anstieg ist da"

Nach Angaben von Ivo Herr, Ärztlicher Direktor, sind die steigenden Infektionszahlen nicht nur auf die vermehrten Tests zurückzuführen. „Der Anstieg ist da.“ Aber gegenüber den Anfängen der Pandemie im März herrsche eine ganz andere Ausgangsbasis. „Damals sollten wir nur Kapazitäten schaffen und wussten wenig über das Virus. Jetzt wissen wir sehr genau, womit wir es zu tun haben, sind mit Schutzausrüstung gut ausgestattet und können uns um die Versorgung aller Patienten kümmern.“

Klinik versteht Maßnahme als Signal

Die Klinik will durch die Besuchseinschränkung zwei Dinge erreichen: Der Infektionseintrag soll so klein wie möglich gehalten werden. Zudem will man ein Sicherheitssignal senden. „Aus der ersten Welle der Pandemie haben wir gelernt, dass Menschen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen nicht in die Klinik gekommen sind, weil sie ein Ansteckungsrisiko befürchteten“, berichtet Prof. Andreas Schubert, Chefarzt in der Medizinischen Klinik.

"Gefühlte Angst" ist unbegründet

„Das kann zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Ich habe zuletzt deutlich kränkere Patienten gesehen, weil sie zu Hause geblieben sind“, so der Mediziner. „Die Menschen sollten zu uns kommen, weil die moderne Medizin ihnen helfen kann.“ „Eine Ansteckung von Patient zu Patient hat es noch nicht gegeben.“ Und aus den Ambulanzen sei ihm auch kein Fall bekannt. „Die gefühlte Angst der Besucher habe sich nicht bestätigt.“

Insgesamt bislang 30 Covid 19-Patienten

Das Krankenhaus selbst achte penibel auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Von den 2165 Mitarbeitern haben übrigens 1700 einen Antikörpertext gemacht. „In zwei Fällen war er positiv“, so Kirsten Ganzkopf. Momentan wird ein Covid 19-Patient auf der Intensivstation betreut, zwei liegen auf der Isolierstation und bei zwei Personen steht die Diagnose aus. Insgesamt wurden seit März 30 Corona-Patienten aufgenommen. Es gab elf schwere Fällen, drei Patienten sind gestorben.

