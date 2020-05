Nordbau findet statt, aber abgespeckt

Neumünster

"In Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium ist deutlich geworden, dass es aus heutiger Sicht keine tragfähige Grundlage gibt, die Nordbau in gewohnter Form mit ausschließlich angepassten Maßnahmen starten zu können", heißt es auf der Homepage der Nordbau-Messe.

Neues Konzept wird gerade entwickelt

Gleichwohl soll es eine Veranstaltung geben, wie Ministerium und Messechef Dirk Iwersen betonen. Das Publikum solle die Möglichkeit bekommen, die neusten Entwicklungen der Bauwirtschaft sehen zu können und sich beraten zu lassen. "Wir entwickeln gerade ein alternatives Konzept, können aber noch nicht genau sagen, wie es aussehen wird", sagte Dirk Iwersen auf Nachfrage. Das hänge alles von der Corona-Lage im September und den dann gültigen Sicherheitsregeln ab.

Abstandsregeln müssen eingehalten werden

Die Abstandsregeln sowie die für den Einzelhandel geltende Faustregel von einer erlaubten Person pro zehn Quadratmeter Fläche dürften aber den Rahmen auch für die Messe vorgeben. "Unser Freigelände und die Hallen sind aber bekanntlich sehr großzügig und lassen einiges möglich erscheinen", sagte Iwersen.

Derzeit entwickelt er das Konzept einer deutlich kleineren Messe in den festen Hallen und im Freigelände (69.000 Quadratmetern). "Auch an einer solchen Messe gibt es großes Interesse bei vielen Ausstellern. Und die brauchen natürlich irgendwann Planungssicherheit", so Iwersen. Viele Detailfragen seien aber noch zu klären.

Nordbau 2020 wird einen Tag kürzer

Bis 31. August sind Großveranstaltungen in Deutschland pauschal verboten, aber für den September gibt es noch keine Regeln. Sofern die Infektionskurven und die jeweils gültige Rechtslage es zulassen, findet vom 9. bis 12. September (also einen Tag kürzer) eine abgespeckte Nordbau statt, die aus diesem Grund auch einen anderen Namen bekommt: " Fachausstellung Bau mit Seminaren (in Zeiten von Corona) powered by Nordbau".

Zur Nordbau 2019 kamen mehr als 62.000 Besucher.

