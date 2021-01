Ein Zugbegleiter rief die Bundespolizei im Bahnhof Neumünster zur Hilfe: In seinem Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel saß ein Reisender ohne Fahrschein, der in Elmshorn nicht aussteigen wollte und einfach weiter mitfuhr. Bei der Ankunft in Neumünster wartete eine Streife bereits am Bahnsteig.