Bonnie und Clyde oder doch Elsa und Olaf? Per Wettbewerb sucht der Tierpark gerade Namen für das Turteltauben-Paar, das im letzten Jahr in den Tierpark eingezogen ist. Aber auch für menschliche Turteltauben hat der Tierpark nachgerüstet - so kann man sich bald mit einem Liebesschloss verewigen.