Neumünster

Eine Polizeibeamtin nahm am Montag gegen 13 Uhr die Anzeige auf und leitete umgehend die Beschreibung des Fahrrades an alle Streifenwagen weiter. Das führte schnell zum Erfolg: Gegen 16 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Gruppe von Jugendlichen an der Färberstraße in Neumünster auf. Ein 15-jähriger schob ein Fahrrad, das genau zu der Beschreibung passte.

Noch am Abend hatte das Mädchen das Fahrrad zurück

Eine Überprüfung ergab, dass es sich tatsächlich um das Fahrrad der 14-jährigen Schülerin handelte. Den Dieb erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Das Rad wurde sofort sichergestellt und konnte noch am Abend an die glückliche Besitzerin ausgehändigt werden, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte.