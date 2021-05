Neumünster

Am Pfingstsonntag, 23. Mai, geht es mit dem Rad zum Picknick an den Schierensee bei Wankendorf. Die Tour über rund 60 Kilometer führt über Bönebüttel, Hollenbek, Schipphorst, Schönböken nach Wankendorf. Bei Bäcker Bosmann wird eine (kurze) Rast eingelegt. Dann geht es weiter zum Schierensee, um an der Badestelle zu picknicken. Zurück führt die Strecke über Wankendorf, Ziegelhof, Bokhorst, Busdorf, Tasdorf zur IGS Brachenfeld. Start ist um 10 Uhr an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Plöner Straße 121.

Radtour in den Naturpark Westensee

Am Pfingstmontag führt eine Tour über rund 50 Kilometer in die Landschaft des Naturparks Westensee, überwiegend auf festen Wegen, auf Platten- und teils auf Sandwegen. Die Strecke führt u.a. an Seen, an Feldern und Wiesen vorbei. Es ist eine Kaffee-Einkehr vorgesehen, und die Rückfahrt endet in der Gartenstadt am Gemeinschaftshaus, Domagkstraße 64. Dort geht es um 11 Uhr auch los. Die geplante Tour am Sonnabend, 22. Mai, um den Bistensee muss leider ausfallen, teilen die FFN mit.

Teilnehmer brauchen die Luca-App

Bei den Touren müssen die Teilnehmerdaten erfasst werden; das geschieht ausschließlich über die Luca-App, so die Fahrradfreunde.

Der Wettbewerb Stadtradeln läuft noch bis zum 28. Mai. Donnerstagmittag waren bereits 77.000 Kilometer auf der Internetseite notiert. Mehr als 1200 Teilnehmer sind angemeldet, 980 haben bereits gefahrene Kilometer eingetragen.