Beim Kulturfestival Kunstflecken kommen auch Familien auf ihre Kosten: Am Sonntag, 13. September, sind von 12 bis 16 Uhr kleine und große Besucher zum Basteln und Gestalten eingeladen. In der Veranstaltung „Kleiner Flecken Kreativ“ werden am Kleinflecken 31 kreative Workshops angeboten.