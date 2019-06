Das hätte schlimmer ausgehen können: Gegen 10.30 Uhr ging am Donnerstag die Brandmeldeanlage an der neuen Cabrio-Schwimmhalle los: Aus dem Dach quoll schwarzer Qualm. Mitarbeiter fingen sofort an zu löschen, schickten die 15 Badegäste aus der Halle und riefen die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.