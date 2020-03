Fensterkonzerte gehen weiter

Neumünster

Am Sonntag um 18 Uhr spielten sie das Lied von ihren Balkonen, den Terrassen oder aus den offenen Fenstern - als Dank an alle, die sich jetzt in der Krise um das Wohl anderer kümmern. Auch Neumünsteraner machten mit.

Am Sonntag wird wieder musiziert

Kerstin Golz aus Neumünster wirbt nun dafür, am kommenden Sonntag um 18.15 Uhr erneut mitzumachen. Neben der „Ode an die Freude“ soll auch ein weiteres Lied gespielt werden. „Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben. Im Internet findet man auch einen Aufruf für 18 Uhr. Demnach soll im Anschluss an das Stück ,Von guten Mächten wunderbar geborgen’ dann erneut die ,Ode an die Freude’ gespielt werden“, sagte sie.

Jeder, der ein Instrument spielen oder singen kann, solle einfach bei den Fensterkonzerten gegen Corona mitmachen, findet sie.

