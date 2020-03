Feridun Zaimoglu las beim Literaturschal

Neumünster

„Wir freuen uns riesig, einen der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren zum Literaturschal 2020 in Neumünster begrüßen zu können“, wandte sich Moderatorin Ute Reinhardt an die 170 Besucher im ausverkauften Museum. Zuvor hatte sie noch einmal auch auf die Bedeutung von Literatur hingewiesen und das große Engagement der vielen Helfer gelobt, die die Veranstaltungsreihe ermöglichen. „Literatur ist nicht kontrollierbar“, betonte das Nähmaschinen-Mitglied. „Auf den Schwingen unserer Fantasie trägt sie uns fort in Gedankenwelten, die für andere nicht erreichbar sind. Die Gedanken bleiben frei“, sagte Ute Reinhardt.

Ein strenger Glaube bestimmt den Alltag

Hoch konzentriert und mit großer Erzählfreude las Feridun Zaimoglu anschließend die Geschichte von Leyla. Als jüngstes von fünf Geschwistern wächst sie in den 1950er-Jahren im Kreis ihrer Familie in einer anatolischen Kleinstadt auf. Leyla hegt einen großen Wunsch: Sie will dieser engen Welt entkommen. Feridun Zaimoglu wendet den Blick zurück auf das Land, aus dem er mit seinen Eltern kam. Ein Land, in dem ein strenger Glaube den Alltag bestimmt, die Familien dem Vater unterstehen und den Frauen ein bescheidener Platz zugewiesen wird – bis all das ins Wanken gerät.

Der Autor rät zur Neugier

Dramatische Szenen und Zaimoglus farbenprächtige Sprache zogen die Besucher dermaßen in den Bann, dass es während er anderthalbstündigen Lesung mucksmäuschenstill war im Museum. Auf die Frage, warum er gerade aus diesem Roman vorlese, antwortete der Autor. „Die Geschichte ist hochaktuell. Identitäre gibt es in allen ethnischen Lagern.“ Es gäbe nur eine Möglichkeit diesem verbohrten Selbstverständnis zu entkommen – und das sei Neugier. „Ohne Neugier klebt man auf seinem Arsch fest“, findet Feridun Zaimoglu.

Restkarten für ausgewählte Veranstaltungen

Sieben der insgesamt 13 Lesungen sind bereits ausverkauft. Restkarten für die Leseorte Kerzenwerkstatt (heute), Vicelinkirche (7. März), Autohaus Fröhling (13. März) und Bildungszentrum Vicelinviertel (14. März) gibt es jeweils an den Abendkassen und in der zentralen Vorverkaufsstelle bei Kleen, Voss, Schwarzbold in der Lütjenstraße14.

Weitere Infos unter: www.die-naehmaschine.org

