Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 7 in Neumünster heißt es wieder: Mitmachen beim Ferien-Leseclub (FLC)! Dazu muss man sich in der Stadtbücherei anmelden und dann mindestens ein Buch in den Sommerferien lesen und Stempel sammeln. Es gibt etwas zu gewinnen.