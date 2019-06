Neumünster

Wer mag, kann ein paar Fragen beantworten und sich auf der Abschlussparty am 17. August um 15 Uhr mit Tombola und vielen Überraschungen die Zertifikate in Gold, Silber oder Bronze abholen.

50 Bibliotheken machen mit

Gemeinsam mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein starten in diesem Sommer wieder rund 50 Bibliotheken zum elften Mal in die landesweit größte und erfolgreichste Leseförderungsaktion in den Sommerferien.

Anmeldungen ab 12. Juni

In der Stadtbücherei an der Wasbeker Straße können sich Schüler ab Mittwoch, 12. Juni, anmelden. Ab 26. Juni stehen dann etwa 300 nagelneue Bücher exklusiv für die FLC-Mitglieder zur Ausleihe in der Stadtbücherei zur Verfügung. Die Clubmitglieder und Ferien-Leseratten können aber natürlich auch alle anderen Bücher der Kinder- und Jugendbücherei ausleihen.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster