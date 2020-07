Neumünster

„Habt ihr schon mit der Filmvorführerin gesprochen?“ – „Da waren wir schon, die ist völlig panisch.“ John Wayne, der Mann mit dem schwarzen Hut, hat für die vier Freizeit-Detektive noch einen anderen Tipp parat: „Habt ihr mit Grace Kelly gesprochen? Das ist die Frau im blauen Overall“. Aber bevor sie sich auf die Suche nach der nächsten Zeugin machen, erweckt ein Auto die Neugier der Mitspieler: ein schwarzer, alter, amerikanischer Kombi, aus dessen Heck rosafarbene Fässer ragen. Meliah Reher (9) und Tim Schnieber (9) aus Neumünster inspizieren das Innere auf der Suche nach Hinweisen, die ihnen beim Lösen des Falls helfen.

Das Stadtspiel hat den Titel „Giftiges Wasser“

„Giftiges Wasser“ heißt das Stadtspiel: „Ermitteln wie die drei ???“, dass sich die Pädagogen von Dock.24 ausgedacht haben: ein Detektivspiel mit verdächtigen Gestalten und Geräuschen, Rätseln und Spuren. Die ehemalige Standortverwaltung in der Memellandstraße wird drei Tage lang zum Wasserwerk der fiktiven Stadt Sedona, in dem Verbrechen aufzuklären sind. „Giftiges Wasser“ lehnt sich an eine Geschichte der drei Fragezeichen an und dient als Ersatz für das Ferienspiel der vergangenen Jahre: Neumünstrum. „Das war wegen Corona nicht machbar“, erklärt Jessica Lau von Dock.24.

Zwölf Darsteller helfen an acht Stationen beim Ermitteln

Lau trägt einen langen Kittel, ein rotes Kopftuch und Gummihandschuhe, mit Eimer und Schrubber ist sie als Putzfrau Mrs. Meyer unterwegs und wird immer wieder von Mitspielern verhört, die als Detektive unterwegs sind. Insgesamt zwölf Darsteller und Helfer betreuen die acht Stationen, an denen die Besucher Puzzleteile für die Lösung des Rätsels sammeln.

„Das Trinkwasser wurde vergiftet und der Tresor aufgebrochen“, referiert Meliah Reher den Stand ihrer Ermittlungen. Ihr Partner Tim Schnieber verweist auf einen Text in Geheimschrift, den sie entziffern konnten. Aber noch haben sie die Lösung nicht gefunden, vielleicht gibt es im Labor entscheidende Hinweise, hoffen sie gemeinsam mit ihren Müttern.

Gruppen ermitteln im Wasserwerk

An die 100 Besucher sind am ersten Tag gekommen, mehr, als die Organisatoren erwartet hatten. Sie teilen immer sechs bis sieben Gäste in eine Gruppe ein, die gemeinsam ermittelt. Nach dem obligatorischen Fragebogen mit Kontaktdaten bekommen sie einen Besucherausweis für das Sedona Wasserwerk. Dann heißt es warten, bis Jose kommt, ein wortkarger Handwerker im Blaumann, der die Gruppen ins Gelände führt. Im Pumpwerk wummert es, überall sind Freizeit-Detektive eifrig am Ermitteln. Die Kinder wuseln vor Aufregung umher, und auch die Erwachsenen lassen sich von der spannungsgeladenen Atmosphäre anstecken. Hinter dem Stadtspiel stecken viel Mühe, Vorbereitung und Liebe zum Detail.

Macht das Spaß? „Ja“, rufen Tim und Meliah einhellig. „Dass wir hier ermitteln können und schon so viel über John Wayne herausgefunden haben“, reizt Meliah Reher besonders. Ist das Rätsel schwierig? „Zwei, dreimal wussten wir nicht weiter“, gesteht sie; aber dann fand sich immer ein Helfer, der sie auf die richtige Fährte brachte.

Sechs- bis 66-Jährige können noch mitmachen

Das Stadtspiel richtet sich an Besucher „von 6 bis 66 Jahren“. Es findet an diesem Freitag zum letzten Mal statt. Einlass ist von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Standortverwaltung in der Memellandstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Organisatoren empfehlen allerdings, sich unter Tel. 04321/942–4366 zu erkundigen, zu welchen Zeiten noch Kapazitäten frei sind.

